Uomini e Donne 2023 | coppie scoppiate | chi resiste ed è tornato insieme

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 31 dicembre 2023) Tante lediche si sono lasciate nel. Il programma di Maria De Filippi non è più un luogo in cui trovare il vero amore, ma una ghiotta occasione per raggiungere la popolarità e un percorso assicurato come influencer, ruolo in cui si cimentano praticamente tutti coloro che escono dal dating sentimentale. La trasmissione ha visto nascere molti amori che durano a distanza di anni, ma sono ancora numerose le relazioni finite nell'arco di pochi mesi.parla d'amore e sentimenti, ma è anche un volano per incrementare il numero dei followers. Il Trono Classico è diventato il meno seguito da parte del pubblico, motivo per cui continua a esistere grazie all'alternanza del Trono Over nella stessa puntata. Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini si sono ...