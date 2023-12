United Cup 2024 | Stati Uniti-Gran Bretagna 2-1 | Fritz guida la rimonta americana

Leggi su oasport

(Di domenica 31 dicembre 2023) Buona la prima per glinellaCup, ma quanta fatica per la squadraper avere la meglio della. Il protagonista di giornata è senza alcun dubbio Taylor, che hato ladegli USA, vincendo il suo singolare e poi completando l’opera in doppia con Jessica Pegula, che, invece, si era fatta sorprendere da Katie Boulter nel primo match in programma. Infatti laera riuscita a passare in vantaggio grazie allo splendido successo di Boulter, che hato la numero cinque del mondo, andando ad imporsi in tre set con il punteggio di 5-7 6-4 6-4 dopo due ore e quarantacinque minuti di gioco. Una ...