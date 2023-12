United Cup 2024 | risultati e classifiche

(Di domenica 31 dicembre 2023) Ie leaggiornate dellaCup, manifestazione in programma dal 29 dicembre al 7 gennaio. Sedici nazioni divise in sei gironi che disputeranno in tre città diverse, vale a dire Brisbane, Perth e Sydney. Si sviluppa così l’evento che inaugura la nuova stagione tennistica, con l’Italia che si presenta al via nel girone E insieme a Brasile e Norvegia. Di seguito tutti ie ledellaCup. PROGRAMMA, CALENDARIO E COPERTURA TV TABELLONE E ACCOPPIAMENTI MONTEPREMI CALENDARIO ITALIA REGOLAMENTO ENTRY LIST E PARTECIPANTIFASE A GIRONI -GRUPPO A Polonia 1V 0P (3-0) Spagna 1V 0P (2-1) Brasile 1V 2P (1-5) -GRUPPO B Canada 1V 0P (2-1) Grecia 0V 0P (0-0) Cile 0V 1P (1-2) -GRUPPO C Gran Bretagna ...

It's a CAREER - FIRST top - five win for @katiec Boulter ?? WHAT A MATCH!# United Cup pic.twitter.com/09kcN1aLqV — United Cup (@ United CupTennis) ... (247.libero)

Il programma e il palinsesto completo dello sport in tv per la giornata di domenica 31 dicembre. Tanto tennis nell'ultimo giorno del 2023, con la terza giornata dellae il torneo combined di Brisbane, dove oltre a Martina Trevisan e Camila Giorgi scenderà in campo anche Rafa Nadal, impegnato in doppio. Spazio poi alla Premier League con Arsenal e ...Katie Boulter continua alla grande il suo percorso in. La britannica ha sconfitto 57 64 64 Jessica Pegula nel match che ha aperto il confronto per il Gruppo C a Sydney e festeggiato così la sua prima vittoria contro una Top 5 al settimo ...Prende il via anche il Gruppo B della della United Cup 2024 di tennis: alla Ken Rosewall Arena di Sydney, dove ieri ha giocato l'Italia, il Canada piega il Cile per 2-1 al match tie break del doppio m ...Katie Boulter continua alla grande il suo percorso in United Cup. La britannica ha sconfitto 57 64 64 Jessica Pegula nel match che ha aperto ...