United Cup 2024 | Novak Djokovic domina all’esordio contro Zhang e la Serbia va 1-0

(Di domenica 31 dicembre 2023) Tutto facile pernel suo primo impegno ufficiale della nuova stagione. Dopo aver perso in esibizione qualche giorno faCarlos Alcaraz, il numero uno del mondo hatoinCupil cinese Zhizhenin due set con il punteggio di 6-3 6-2 dopo un’ora e dodici minuti di gioco, regalando il primo punto alla sua nazionale. Un ottimoal servizio, visto che il serbo non ha concesso nemmeno una palla break. Sono sette gli ace per il numero uno del mondo, ottenendo l’86% dei punti quando ha servito la prima. Rendimento bassissimo, invece, con la seconda per il cinese, che ha vinto appena il 32% dei punti. C’è equilibrio in avvio di match anche sedeve difendere ...

TENNIS - Meravigliosa prova di carattere di Jasmine Paolini a Sidney nellatra Italia e Germania. La quasi 28enne tennista lucchese (compirà gli anni giovedì prossimo 4 gennaio) è riuscita a battere la tedesca Angelique Kerber con il punteggio di 6 - 4; 7 - 5. Ma ...Paolini oltre il dolore (Roberto Bertellino, Tuttosport) La prima uscita dell'Italia nella2024 è stata confortante ma non vincente. Ha vinto la Germania 2 - 1 al termine del doppio misto ...L'Italia perde la prima sfida di United Cup a Sydney, battuta dalla Germania di Sascha Zverev che vince sia in singolare (contro Sonego) che in doppio…