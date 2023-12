United Cup 2024 | montepremi e prize money

(Di domenica 31 dicembre 2023) Iled ildellaCup, nuova competizione di tennis a squadre in programma da venerdì 29 dicembre a domenica 7 gennaio sui campi in cemento outdoor di due diverse città australiane (Sydney e Perth). Presente anche l’Italia di Lorenzo Sonego e Jasmine Paolini, inserita all’interno del Gruppo D insieme a Francia e Germania. LaCup ha in dote untotale di almeno 10 milioni di dollari, diviso in maniera equa tra ATP e WTA (almeno 5 milioni a testa). Il premio in denaro individuale si basa su tre componenti: ranking di singolare, vittoria delle partite e successi di squadra. Di seguito lo schema dettagliato. PROGRAMMA E COPERTURA TV RISULTATI E CLASSIFICHE REGOLAMENTO CALENDARIO ITALIA TABELLONE E ACCOPPIAMENTI LE SQUADRE E ...

Buona la prima per gli Stati Uniti nella United Cup 2024 , ma quanta fatica per la squadra americana per avere la meglio della Gran Bretagna . Il ... (oasport)

Atp Tennis Il girone dell'Italia non è stato interessato da questa nuova giornata di gare a Perth e a Sydney per la. Tra i giocatori più importanti scesi in campo domenica 31 dicembre c'è il numero uno al mondo Novak Djokovic, che ha subito dimostrato come stia in ottima forma. Il serbo ha dominato senza ...Wta Tennis Il WTA 250 di Auckland apre la stagione al femminile insieme al torneo che è in corso di svolgimento a Brisbane e alladi Sydney e Perth . E il campo di partecipazione anche in Nuova Zelanda è di tutto rispetto con la vincitrice degli Us Open 2022 Cori Gauff come testa di serie numero 1 ed è molto atteso ...La Serbia conquista la prima vittoria nel corso della United Cup 2024. Dopo aver vinto il punto del primo singolare, Novak Djokovic porta una mano decisiva nella sfida contro la Cina portando Olga Dan ...Nella terza giornata della United Cup arriva la vittoria di buon livello degli Stati Uniti contro la Gran Bretagna, oltre ai successi di Cile e Serbia ...