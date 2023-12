United Cup 2024 | esordio ok per Djokovic | la Serbia batte la Cina | bene anche Canada e Stati Uniti

Leggi su sportface

(Di domenica 31 dicembre 2023) La terza giornata dellaCupha visto l’nella competizione della, con il conseguentestagionale per il numero uno del mondo Novak. In quel di Perth “Nole” ha battuto senza particolari patemi Zhizhen Zhang con il punteggio di 6-3 6-2, poi è stato costretto agli straordinari dopo che la compagna di squadra Olga Danilovic aveva ceduto il singolare femminile a Qinwen Zheng per 6-4 6-2. Gli stessi quattro interpreti sono tornati in campo per il doppio misto decisivo e alla fine la coppia serba l’ha spuntata al match tiebreak con il punteggio di 6-4 1-6 10-6. A questo punto lasi giocherà con la Repubblica Ceca la sicurezza del passaggio del turno da prima del girone. I cechi sonosconfitti già dalla ...