“Un gigante di ragione e fede” Meloni omaggia Papa Benedetto XVI

Leggi su iltempo

(Di domenica 31 dicembre 2023)XVI è stato un «esempio luminoso». Sono queste le parole con cui monsignor Georg Gänswein, segretario di Joseph Ratzinger dal 2003 fino agli ultimi giorni di vita, lo ha ricordato nel primo anniversario della morte, presiedendo la messa in suffragio celebrata questa mattina in Vaticano, nella Basilica di San Pietro, all'Altare della Cattedra. Durante l'omelia, Gänswein, riporta Vatican News, ha espresso gratitudine a Dio «per il dono della sua vita, la ricchezza del suo magistero, la profondità della sua teologia» di questo «'semplice ed umile lavoratore nella vigna del Signore'». Sulla cattedra di Pietro dal 19 aprile 2005 al 28 febbraio 2013,XVI si è spento all'età di 95 anni, nel monastero Mater Ecclesiae, in Vaticano, dove aveva scelto di risiedere dopo la rinuncia al ministero di vescovo di Roma annunciata l'11 ...