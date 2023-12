Un anno senza Benedetto XVI Il ricordo del premier Meloni | continuiamo ad attingere alla sua eredità

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 31 dicembre 2023) «Oggi ricorre il primo anniversario della scomparsa di PapaXVI. Nel ricordare un grande della storia e un gigante della ragione, della fede, e della sintesi positiva fra l’una e l’altra,adsua fecondaspirituale e intellettuale. Essa ha anche un profondo valore civile, in grado di orientare tutti, credenti e non credenti, perché continua a parlaremente e al cuore delle persone». Con queste parole il presidente del Consiglio Giorgiaha ricordato papa Ratzinger nell’anniversario della morte. In mattinata è stata celebrata in Vaticano una messa in suffragio del papa emerito, morto unfa a 95 anni. A presiederla monsignor Georg Gänswein, segretario di Joseph Ratzinger dal 2003 fino agli ...