UN ANNO DI TV TRA SANREMO 2023 | LA RIVOLUZIONE IN CASA MEDIASET E L’ADDIO A SILVIO BERLUSCONI

(Di domenica 31 dicembre 2023) Il riassunto di undi tv torna puntuale tra le pagine del blog. Dal festival di, passando per rivoluzioni e inaspettati addii. Buona lettura! GENNAIO – CI SONO ANCORA CERTEZZE IN TV In uno scenario dove il calo degli ascolti la fa da padrone, nella tv generalista c’è sempre chi fa l’eccezione. Le Indagini di Lolita Lobosco resistono allo spaventoso crollo della platea con 6 milioni di telespettatori nel primo appuntamento e sui 5 milioni nei restanti. A resistere c’è anche C’è Posta per Te con 4.9 milioni di telespettatori un vero successo senza tempo. La puntata del 21 gennaioregistra 5 milioni di telespettatori e uno share del 31,1%. FEBBRAIO –RESTA L’EVENTO DELL’Verso le 2:40 del 12 febbraio Marco Mengoni trionfa al Festival di. L’evento ...

Continua a tenere banco il recente attrito tra Holden e Rudy Zerbi. I due sembrano non sopportarsi più, in quanto ogni pretesto è buono per ... (anticipazionitv)

Nella notte italianalunedì e martedì Nadal affronterà in singolare l'austriaco Dominic Thiem , ... Nadal, che si era infortunato unfa al secondo turno degli Australian Open, è sceso al numero ...approfondimento Viaggioi rooftop bar di New York per un brindisi di fineAttese fino a 120 minuti Enormi i disagi per i passeggeri in viaggio nel giorno di Capodanno. Lunghe attese ...Stasera per il Capodanno 2024 su Rai 1 notte di San Silvestro con L'anno che verrà 2024: cantanti, ospiti e scaletta dal palco di Crotone oggi con Amadeus.Dopo il Natale si stava preparando a festeggiare il Capodanno in un resort di lusso ma vedrà il nuovo anno da una cella Nicola Rullo, ritenuto il reggente del clan Contini, componente di rango della ...