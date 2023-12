UN ANNO DI TV | SANREMO 2023 | LA RIVOLUZIONE MEDIASET E L’ADDIO A SILVIO BERLUSCONI

(Di domenica 31 dicembre 2023) Il riassunto di undi tv torna puntuale tra le pagine del blog. Dal festival di, passando per rivoluzioni e inaspettati addii. Buona lettura! GENNAIO – CI SONO ANCORA CERTEZZE IN TV In uno scenario dove il calo degli ascolti la fa da padrone, nella tv generalista c’è sempre chi fa l’eccezione. Le Indagini di Lolita Lobosco resistono allo spaventoso crollo della platea con 6 milioni di telespettatori nel primo appuntamento e sui 5 milioni nei restanti. A resistere c’è anche C’è Posta per Te con 4.9 milioni di telespettatori un vero successo senza tempo. La puntata del 21 gennaioregistra 5 milioni di telespettatori e uno share del 31,1%. FEBBRAIO –RESTA L’EVENTO DELL’Verso le 2:40 del 12 febbraio Marco Mengoni trionfa al Festival di. L’evento ...

