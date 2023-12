Un anno di notizie | gli articoli più letti del 2023 su Bergamonews

(Di domenica 31 dicembre 2023) Bergamo. Glidi cronaca nera sono generalmente i più cliccati dai lettori die ilnon fa eccezione. Riproponiamo i dieci servizi piùdell’che sta per finire, storie di persone, tragedie che hsconvolto famiglie e toccato nel profondo gli affezionati al nostro giornale. L’articolo più letto delriguarda la morte di Orlando Gonzales Puma, 32enne annegato nel lago d’Endine per salvare la figlia della compagna che era in difficoltà. “Stai qui, torno a prenderti col pedalò”: le ultime parole alla figlia della compagna prima di annegare C’è poi l’articolo del ritrovamento di Giacomo Tirloni, scomparso a luglio in città e rintracciato dopo 10 giorni. Dopo dieci giorni di preoccupazione Giacomo è stato ritrovato Al terzo ...

