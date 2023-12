Un anno di Covid a Bergamo | 22 121 contagi | 201 decessi

... afferma Rugiu, tracciando il bilancio dell'che sta per terminare e anticipando gli impegni per il 2024 . 'Finita l'emergenza, che ha assorbito molte delle nostre energie, ripartiamo ...'Il controllo della pandemia si è stabilizzato', ha ricordato Xi nel suo unico riferimento allo smantellamento della politica 'zero' all'inizio di quest', dopo quasi tre anni di rigide ...Non siamo ancora al picco, previsto la prossima settimana, ma sono sempre più gli italiani alle prese con l'influenza, con numeri già elevati per questo periodo e con ricadute ...I casi attivi e chiusi sono così distribuiti: Catanzaro: CASI ATTIVI 367 (20 in reparto, 3 in terapia intensiva, 344 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 117495 (117011 guariti, 484 deceduti).