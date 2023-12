Udinese | Lorenzo Lucca ormai è una certezza

Leggi su calcionews24

(Di domenica 31 dicembre 2023)sta diventando sempre di più ladell’di Cioffi, soprattutto nelle gare casalinghe Non è stato né il più importante dei suoi 6 gol in campionato, né quello che più ha inciso sul risultato visto che prima di lui-Bologna aveva visto Pereyra andare a bersaglio. Ma la rete segnata facendosi trovare smarcato, pronto a correggere verso la porta una conclusione sbilenca di Lovric, ha dimostrato due cose. La prima è cheè diventato unaper i bianconeri. E la seconda che, quanto raccontato venerdì a La Gazzetta dello Sport, ha un senso: «Studio i movimenti di Haaland che è simile strutturalmente a me ed è mostruoso anche se mancino. Cerco di imparare i movimenti dentro l’area; per fare i gol in A ...