Udine | rinviata la festa in Piazza Primo Maggio per l’anno nuovo

(Di domenica 31 dicembre 2023) Il Comune diha deciso di rinviare laprevista per questa sera in, in occasione del Capodanno. Le previsioni meteo infatti sono infauste: proprio durante la serata è previsto l’arrivo di un’ondata di maltempo accompagnata da forti piogge e vento. Un clima sicuramente non idoneo ai festeggiamenti die alla musica, oltre che ai “fuochi gentili” previsti dall’Amministrazione. Una decisione maturata nelle ultime ore anche ascoltando i Comuni limitrofi e interessati dallo stesso problema, come Gorizia.“Ladi Capodanno diventerà la primadel 2024” spiega il vice sindaco Alessandro Venanzi. “Abbiamo consultato gli altri Comuni interessati dall’ondata di maltempo, tra cui Gorizia, e nostro malgrado ci siamo ...

