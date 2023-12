(Di domenica 31 dicembre 2023) (Adnkronos) – Nel corso del 2023 la Russia ha difeso fermamente i propri interessi nazionali, la sua libertà e sicurezza. A partire dall'”operazione speciale in, dove nonmai”. Lo ha detto il presidente russo Vladimirnel suodi, aggiungendo che la cosa principale che ha unito e unisce i russi è il destino della Patria e una profonda comprensione del significato più alto della fase storica che sta attraversando la Russia. “Siamo profondamente e chiaramente consapevoli di quanto in questo periodo dipenda da noi stessi, dal nostro atteggiamento verso il meglio, dal nostro desiderio di sostenerci a vicenda nelle parole e nei fatti – ha spiegato– Lavorare per il bene comune ha unito la società. Siamo uniti nei nostri ...

