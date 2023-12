Ucraina | media russi | ' ordine di attaccare Belgorod partito da Zelensky'

Con l'avvicinarsi del secondo anniversario dell'offensiva russa su larga scala in, lanciata ... Il loro attivismo, che guadagna terreno anche sui social, è in gran parte ignorato dai...Con l'avvicinarsi del secondo anniversario dell'offensiva russa su larga scala in, lanciata ... Il loro attivismo, che guadagna terreno anche sui social, è in gran parte ignorato dai...Mosca manda al fronte personale non specializzato, ci vorranno anni per ricostruire unità di elite ...A differenza del 2022, il 2023 di Putin si chiude con un bilancio positivo: al fronte la controffensiva ucraina sta fallendo, mentre internamente l'economia ha retto le sanzioni e con la repressione o ...