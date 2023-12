Ucraina | attacco su Belgorod | morti salgono a 21

DIRETTA Ucraina , tutti gli aggiornamenti in tempo reale in merito a quello che si sta verificando nel Paese europeo orientale e non, oramai arrivato ... (notizie)

Il 2024 non promette bene per l', soprattutto se i vertici del paese continuano a rifiutare, ... Kiev ha lanciato ieri una rappresaglia con i droni al più pesantemissilistico di Mosca in ......divulgata dal ministero delle A Belgorod una macchina va a fuoco dopo il bombardamento di sabato (Russia Emergency Situations Ministry telegram channel via AP) Al contempo l'russo in...La Russia ha lanciato un nuovo attacco con droni contro il centro della città ucraina di Kharkiv nella mattinata di oggi, poche ore dopo che un precedente ...Il 2024 non promette bene per l’Ucraina, soprattutto se i vertici del paese continuano ... Kiev ha lanciato ieri una rappresaglia con i droni al più pesante attacco missilistico di Mosca in quasi due ...