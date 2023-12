Ucraina | attacco russo a Kherson | morto un ragazzo e ferito gravemente un bambino

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 31 dicembre 2023) Kiev, 31 dic. (Adnkronos) - In seguito all'esplosione di un proiettile, une unè stato ricoverato in ospedale. Lo ha riil capo dell'amministrazione militare regionale di, Oleksandr Prokudin. "Il nemico ha colpito. In quel tempo c'erano dei bambini vicino a un negozio. Undi 14 anni èsul colpo. Undi 9 anni versa in gravissime condizioni. Ha una lesione cerebrale. I medici stanno lottando per la sua vita", ha scritto Prokudin.