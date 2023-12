Uccide il figlio 31enne | lite in famiglia finisce in omicidio nel Casertano

(Di domenica 31 dicembre 2023) Tragedia nel. Un uomo di 31 anni, Roberto Laboriosi, è stato ucciso il 30 dicembre a San Felice a Cancello. A freddarlo, a coltellate, sarebbe stato il padre al culmine di una. Il giovane è stato trovato all’esterno dell’abitazione senza vita e con ferite d’arma da taglio sul corpo. Sul posto, allertati dai familiari del, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Maddaloni, con il pm di Santa Maria Capua Vetere Daniela Pannone. Are l’uomo, riportano le cronache locali, sarebbe stato il padre. L’uomo avrebbe ammesso le sue responsabilità. Quando il personale del 118 è giunto sul posto, il corpo del, appassionato di boxe, era per riverso nel cortile in una pozza di sangue. Accanto a lui la madre, in evidente stato di choc. Non è chiaro cosa abbia scatenato la ...

