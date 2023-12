Tuttosport - Quanto piace la A | Tottenham pronto a prendere Dragusin

(Di domenica 31 dicembre 2023) Il quotidiano riporta che l'Aston Villa segue Gudmundsson per il mercato estivo: Frendrup è attenzionato da altri club inglesi, come Brentford e Crystal Palace. Ma le possibili partenze riguardano ...

2023-10-09 22:28:58 Flash news da TS: In vista della sfida contro l’Olanda valida per le qualificazioni a Euro 2024 in programma venerdì alle ... (justcalcio)

Secondoriferiscono i principali media australiani, a partire dal The Adelaide Advertiser, la 32enne Hoskins è stata soccorsa con gravi ferite e portata d'urgenza al Royal Adelaide Hospital ma ...Accetta i marketing - cookies per visualizzare questo contenuto. Radu Dragusin, riporta, ha dato la sua disponibilità al trasferimento al Tottenham. Il club della Premier ha offerto un ricco contratto quinquennale al difensore del Genoa: ora sta discutendo con Genoa per ...Un fattore che ha sempre bloccato il Torino quando sembrava arrivare il salto di qualità e Tuttosport pone la sua attenzione proprio su questo, con un riguardo anche al rinnovo: "Con Ivan Juric si va ...Il francese felice per il gol e per il successo contro la Roma: "Scudetto Ci credevo prima, ci credo ancor di più dopo questa vittoria”. Sul ...