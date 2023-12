Tua madre Elio e le storie tese travolti dagli insulti | l' orrore a sinistra

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 31 dicembre 2023) È davvero così: la ferocia dei moralisti è superata solo dalla loro stupidità. E dunque scandalo! Indignazione! Hanno fatto la réclame al Male del mondo! Anzi di più, in questo modo sostengono il genocidio sionista! Ma chi? Ma cosa? Nel mirino dei censori da social ci son finiti stavolta glie le, il noto gruppo musicale che da decenni fa della dissacrazione la sua ragione sociale, e che peraltro si è sempre mostrato allergico alle barricate da schieramento politico. E che cosa hanno combinato di tanto grave, gli Elii – come vengono affettuosamente chiamati dai fans? Ma come, non lo sai? Hanno fatto lo spot per McDonald's. McDonald's, ti rendi conto? L'emblema stesso della malvagità dell'Occidente tutto, il simbolo che rappresenta il giogo a cui la globalizzazione multinazionale attacca i miseri dell'intero globo ...