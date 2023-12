Tshisekedi resta presidente della Repubblica Democratica del Congo | tra accuse di brogli e la strana morte dell’osservatore belga

(Di domenica 31 dicembre 2023) Secondo mandato per Félix: la proclamazione ufficiale dei risultati elettorali indelnon ha riservato sorprese, ma è frutto di un voto caotico e disorganizzato. Tant’è che alcuni dei candidati il giorno stesso del voto, a urne ancora aperte, già chiedevano l’annullamento degli esiti e la ripetizione. Del resto, le sfide organizzative e logistiche erano enormi, per quello che è considerato il forziere del mondo per le sue enormi ricchezze naturali: un Paese grande come l’Europa occidentale e privo di strade e infrastrutture, giunto alla vigiliadata elettorale con seggi ancora da allestire, kit elettorali mancanti e molte conseguenti irregolarità. Come già raccontato, si è voluti ricorrere al voto elettronico, ma moltissime delle machines à voter mostravano ...

...Elettorale di gravi irregolarità e di aver prolungato il voto di 3 giorni per favorire. ... Tutta la parte orientale del paesein stato di guerra ed intere province non hanno potuto ...... il popolo congolesecalmo e determinato ad andare alle urne. Per quanto riguarda le elezioni ... Il presidente uscente, Félix, cerca un secondo mandato di altri cinque anni davanti ad ...Le operazioni di voto sono da sempre complicate in Congo, per l’estrema vastità del paese e per l’assenza di vie di comunicazione interna.Repubblica Democratica del Congo al voto. Il presidente uscente è favorito, mentre l'economia resta tra le più povere al mondo.