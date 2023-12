Tribunale riconosce la protezione internazionale a donna transgender

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 31 dicembre 2023) Una storia di coraggio e resilienza ha trovato una svolta positiva nella lotta per la. Adriana, unabrasiliana di 50 anni, ha finalmente ottenuto lo status che le era stato negato dalla questura di Bergamo, ribaltando una decisione precedente che aveva segnato la sua vita. La sua storia è segnata da una fuga disperata dal Brasile, dove la sua famiglia, incapace di accettare la sua transizione da Marcos a, aveva minacciato la sua vita. Ildi Brescia ha riconosciuto il pericolo reale che Adriana corre in caso di rimpatrio, considerando il Brasile come il Paese con il più alto numero di personeuccise annualmente, mantenendo questo triste primato per oltre tredici anni.Adriana ha attraversato momenti ...