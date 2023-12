Trenitalia firma l' accordo con Deutsche Bahn per collegare Italia e Germania con il Frecciarossa

Il punto centrale della conferenza stampa, tuttavia, è stato il trasporto ferroviario, con ladel nuovo contratto di servizio connei confronti della quale la Regione ha maturato un ...Università, il ministro Berninidecreto classi di laurea Consentirà alle Università di ... Se state viaggiando in treno e questo è in ritardo, è probabile che ve la prendiate con; se si.Portare il Frecciarossa in Germania per migliorare l'offerta internazionale e offrire un servizio sempre più affidabile, competitivo e sostenibile ...ABRUZZO – Firmato nella sede della Regione Abruzzo a Pescara il nuovo Contratto di Servizio decennale con Trenitalia. L’intesa è stata siglata dal presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, ...