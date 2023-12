Tre club in fila per Miretti | la risposta della Juve a Monza | Udinese e Salernitana

Manchester City-Fluminense sarà visibile in tv: ecco le informazioni su data , orario e diretta streaming della finale del Mondiale per Club 2023 . ... (sportface)

Il futuro di Antonio Conte sarà di nuovo in panchina: il tecnico leccese ha intenzione di tornare con una big per vincere nuovamente trofei. L’addio ... (rompipallone)

Vedersi esonerati a metà della stagione, o ancora prima, non è mai una sorpresa piacevole per un allenatore. Può capitare, però: è successo anche ... (open.online)

gli incontri durante i quali sono stati consegnati i giocattoli. Un'opportunità di gioia e ... Un particolare ringraziamento del RotaryNapoli Parthenope è andato, come sempre, alle ...Sono addirittura 1360 gli atleti delle varie categorie impegnati sui campi di Salaria Sport Village (sede centrale), Forum Sport Center, Panda Sportinge Le Molette. Sui campi procedono a passo ...Dopo tre sconfitte di fila contro il Club brianzolo in SuperLega Credem Banca, gli uomini di Chicco Blengini centrano un exploit esterno in quattro set (27-25, 21-25, 22-25, 23-25) all’Opiquad Arena ...Il 2024 sarà un anno di grandi eventi sportivi. Il principale e più atteso sono certamente i XXXIII giochi Olimpici di Parigi, che assieme a Londra diverrà la seconda città ad ospitare per tre volte l ...