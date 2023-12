Travolse e uccise due ragazze | libero a Londra il figlio del regista Genovese La rabbia dei famigliari

Leggi su thesocialpost

(Di domenica 31 dicembre 2023) PietrodelPaolo, rischia un processo per non aver rispettato i domiciliari cui era condannato per il duplice omicidio stradale di Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli. Gabriella Saracino, madre di Gaia, affida la suaai social. “Vediamo cosa pensano i giudici di questa evasione”.è stato individuato a. Leggi anche: Tragedia nel ciclismo, l’ex campione Rohan Dennis accusato di aver ucciso la moglie, Melissa Hoskins, campionessa mondiale Gaia von Freymann e Camilla Romagnoli“Lui è, noi all’ergastolo. Il dolore non ha fine” “Ora vediamo cosa decideranno i giudici per questa evasione. Ah dimenticavo: il povero ragazzo vive serenamente agià da un po’, così lì nessuno può riconoscerlo e ...