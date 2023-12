Tragedia famigliare a San Felice a Cancello | padre uccide figlio dopo una lite

(Di domenica 31 dicembre 2023) (Adnkronos) –familiare a San, in provincia di Caserta. Un 31enne è stato trovato morto ieri sera nel cortile di casa con diverse ferite da arma da taglio alle spalle. A vegliarlo la madre, trovata in stato di choc dai carabinieri intervenuti nell'abitazione in via Piazzavecchia, nella frazioneScalo, a

Il corpo senza vita del 31enne è stato trovato nel cortile di casa: a vegliarlo la madre in stato di chocfamiliare a San Felice a Cancello, in provincia di Caserta. Un 31enne è stato trovato morto ieri sera nel cortile di casa con diverse ferite da arma da taglio alle spalle. A vegliarlo la ......della coppia per sedare una lite familiare che rischiava seriamente di trasformarsi in una. da parte del gip di Rimini, della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa. L'...(Adnkronos) - Tragedia familiare a San Felice a Cancello, in provincia di Caserta. Un 31enne è stato trovato morto ieri sera nel cortile di casa con diverse ferite da arma da taglio alle spalle. A veg ...Tragedia che nasce mercoledì notte a Lido e si sviluppa in poche ore fino al suo drammatico epilogo giovedì pomeriggio.