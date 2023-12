Traffico Roma del 31-12-2023 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 31 dicembre 2023) Luceverdeben trovati all’ascolto fino a cessate esigenze per un incidente precedente sulla tangenziale est resta Attiva la chiusura aldal bivio con il tratto Urbano della Aquila fino all’ingresso per la Nuova Circonvallazione interna in direzione Salaria condivisione delsul vecchio tracciato della tangenziale a chi proviene dal Grassi consiglia pertanto l’uscita via Fiorentini dopo l’incendio resta Attiva Mezzocammino la chiusura di largo Benito Jacovitti e delle vie limitrofe per favorire l’intervento dei vigili del fuoco che stasera al Circo Massimo il concerto di capodanno oltre alla chiusura di via dei Cerchi dalle ore 18 divieto di circolazione anche sul piazzale Ugo La Malfa via della Greca e via dell’Ara massima di Ercole e dalle ore 19 le chiusure saranno estese a via delle Terme deciane Lungotevere via ...