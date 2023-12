Traffico Roma del 31-12-2023 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 31 dicembre 2023) Luceverdeda ritrovati all’ascolto ancora disagi e code per un incidente sulla tangenziale est a è chiusa dal vivo con il tratto Urbano dellal’Aquila fino allo svincolo di via Tiburtina in Nuova Circonvallazione interna in direzione Salaria deviazione delsul vecchio tracciato della tangenziale fino a cessate esigenze a chi proviene dal Grassi consiglia pertanto l’uscita via Fiorentina dopo un incendio resto Attiva a Mezzocammino su Largo Benito Jacovitti e sulle vie limitrofe la chiusura temporanea alper favorire l’intervento dei vigili del fuoco la polizia locale Ci segnala incidenti 1 su via Borghesiana con rallentamenti in prossimità di via Casilina altro incidente su via Nazareth intanto nel centro storico prosegue la gara podistica We run Rome tra le di Caracalla e Villa Borghese ...