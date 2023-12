Traffico Roma del 31-12-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 31 dicembre 2023) Luceverdeben trovati dalla redazione e proseguo nei disagi per un incidente sulla tangenziale est con chiusura dello svincolo che da tratto Urbano dellaL’Aquila Quindi per chi viene da mettere sulla Nuova Circonvallazione interna quindi in direzione di Salaria tutto ilè deviato sul vecchio tracciato della tangenziale inevitabili le ripercussioni alla viabilità in coda prudenza nella guida anche a Mezzocammino sul Largo Benito Jacovitti e sulle vie limitrofe è stato necessario vietare la circolazione per favorire l’intervento dei Vigili del Fuoco dopo un incendio la polizia locale Ci segnala incidente in zona Portuense in Piazza Augusto Lorenzini con rallentamenti in prossimità di viale Giuseppe Sirtori ricordiamo che tra le Terme di Caracalla e Villa Borghese si sta svolgendo la gara podistica We run Rome partita ...