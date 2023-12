Traffico Roma del 31-12-2023 ore 14 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 31 dicembre 2023) LuceverdeBuon pomeriggio ben trovati dalla redazione sulla tangenziale est per un incidente ancora chiuso con Eco dello svincolo per La 24 Provenendo da raccordo anulare in direzione della Salaria tutto ilè deviato sul vecchio tracciato della tangenziale est in zona Mezzocammino chiusura temporanea di largo Benito Jacovitti e delle vie limitrofe per un intervento dei vigili del fuoco a causa di un incendio al centro storico da viale delle Terme di Caracalla dodicesima edizione della manifestazione podistica partita alle ore 14 con successive chiusura passaggio dei partecipanti questa sera al concerto di capodanno al Circo Massimo giallo alle 7 le chiusure in via dei Cerchi dalle 18 chiusura poi delle vie circostanti il Circo Massimo per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it ...