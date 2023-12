Traffico Roma del 31-12-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 31 dicembre 2023) LuceverdeBuongiorno Bentrovati in redazione Sonia cerquetani poco ilsu tutte le strade della capitale spostamenti agevolati dallo Stop dei mezzi pesanti e questo fino alle 22 di questa sera per il trasporto pubblico fino al 7 di gennaio sono in servizio tre linee bus gratuite verso il centro dalle 9 alle 21 con una frequenza di 10 minuti la linea 31 da Termini a via del Tritone e la prendo da Piazzale dei Partigiani a via del Corso questa sera concerto di capodanno al Circo Massimo già dalle 7 chiusa via dei Cerchi dalle 18 chiusura poi delle vie circostanti in Circo Massimo maggiori informazioni su queste ed altre notizie sul sito.luceverde.it ed è tutto grazie per la pensione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità ...