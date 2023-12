Traffico Roma del 31-12-2023 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 31 dicembre 2023) LuceverdeBuongiorno Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetani si mantiene regolare ilsulle strade della capitale spostamenti oggi agevolati dallo Stop dei mezzi pesanti dalle 9 alle 22 fino alle 7 di gennaio le ZTL di centro il tridente sono attive tutti i giorni incluso il sabato e festivi e questo dalle 6:30 alle 20 questa sera al concerto di capodanno al Circo Massimo già dalle 7 chiusa via dei Cerchi dalle 18 chiusura poi delle vie circostanti il Circo Massimo ma per i dettagli di queste altre notizie potete consultare nel sito.luceverde.it ed è tutto e come sempre Grazie per l’attenzione un servizio a cura della C e la Polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità