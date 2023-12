Traffico Roma del 31-12-2023 ore 08 | 30

(Di domenica 31 dicembre 2023) LuceverdeBuongiorno Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetani regolare ilsulle strade della capitale previsto più tardi un aumento della circolazione per gli spostamenti i tipici delle capodanno spostamenti comunque agevolati oggi da lo stop dei mezzi pesanti dalle 9 alle 22 fino al 7 di gennaio le ZTL del centro il tridente sono attive tutti i giorni incluso il sabato e festivi dalle 6:30 alle 20 questa sera concerto di capodanno al Circo Massimo già dalle 7 chiusa via dei Cerchi dalle 18 chiusura delle vie circostanti il Circo Massimo ma per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it ed è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità

Roma infomobilità a cura di luce verde ACI e Roma servizi per la mobilità me trovati all’ascolto a Roma Nord via Flaminia si sta in coda per ... (romadailynews)

Roma infomobilità a cura di luce verde ACI e Roma servizi per la mobilità me trovati all’ascolto a Roma Nord via Flaminia si sta in coda per ... (romadailynews)

Gli investigatori che intercettano Verdini jr e gli altri indagati dalla Procura diper corruzione,di influenze illecite e turbativa d'asta sulle commesse Anas, ascoltano anche momenti di tensione nel gruppo. A volte le cose non vanno come dovrebbero, almeno secondo il ......febbrili preparativi per il Tricapodanno di questa sera ma scattano anche le modifiche del... In primis saranno interdette alla circolazione via, via XXV aprile, via Petrarca, un tratto di ...Tutto pronto per l'evento più atteso dell'anno: il tradizionale appuntamento con il Concertone di Capodanno al Circo Massimo. Gli spettatori attesi sono almeno 45mila secondo le ...Se non vuoi passare le feste di Natale in auto nel traffico stai bene attento a quando partire, questi sono i momenti peggiori in assoluto.