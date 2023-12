Traffico Roma del 31-12-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 31 dicembre 2023) LuceverdeBuongiorno Bentrovati e buona domenica al microfono Sonia cerquetani scherzo ilsulle strade della capitale hai visto comunque un aumento della circolazione per gli spostamenti tipici del Capodanno giustamente comunque agevolati oggi da lo stop dei mezzi pesanti dalle 9 alle 22 per il trasporto pubblico fino al 7 gennaio sono in tre linee bus gratuite verso il centro dalle 9 alle 21 con una frequenza di 10 minuti la linea elettrica Centola free1 da Termini a via delle Tre Ville a freddo da Piazzale dei Partigiani a via del Corso sempre fino al 7 di gennaio le ZTL di centro il tridente sono attive tutti i giorni incluso il sabato Ei festivi dalle 6:30 alle 20 questa sera al concerto di capodanno al Circo Massimo già dalle 7 chiusa via dei Cerchi dalle 18 chiusura poi delle vie circostanti il Circo Massimo ma per i dettagli di ...