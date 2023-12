Tra i vari Bonus del 2024 c’è anche quello per gli animali domestici | ecco come funziona e come richiederlo

...di Teheran 'L'Iran è la forza trainante dell'asse del male e dell'aggressione contro di noi su... che corre per 14 chilometri lungo il confineGaza e l'Egitto , 'deve essere nelle nostre mani' ...Il filo conduttore sarà quello di una chiacchierataamici, la famiglia allargata di cui sopra, che collegherà imomenti di spettacolo. La band del maestro Gabriele Comeglio sarà ancora una ...L’artista realizzò l’opera alla fine del 2008 per celebrare i 70 anni dell’istituto militare. La pittrice: "La responsabilità era immensa: lavorai giorno e notte ma ero sicura di farcela" .La Befana arriverà in via Marruota cavalcando la sua scopa e porterà un dolce pensiero a tutti i bambini. La festa è promossa dal Comune Terme e prodotta dall’associazione culturale ’Pinocchio 3000’ e ...