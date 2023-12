Tournée 4 Trampolini | gli accoppiamenti del KO system a Garmisch-Partenkirchen Poker azzurro | ma sfide complesse

Leggi su oasport

(Di domenica 31 dicembre 2023) Un po’ come a Oberstdorf, anche aladei 4regala all’Italia una bella soddisfazione: il 4/4 di qualificati al KOdi domani. Anche stavolta, però, glisono per la maggior parte complicati. Francesco Cecon e Andrea Campregher, infatti, hannopraticamente impossibili contro l’austriaco Michael Hayboeck e il norvegese Marius Lindvik. Per loro, ad ogni modo, la possibilità di confrontarsi con ottimi saltatori e la chance di acquisire sempre più esperienza.: Lanisek supera Wellinger in qualificazione a, tutti gli azzurri passano Sfortunato Alex Insam, che nel suo arrivare alto come non lo si vedeva da parecchio tempo in una ...