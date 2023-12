Tour de Ski oggi | 10 km Dobbiaco 2023 | orari 31 dicembre | programma | tv | streaming | italiani in gara

Leggi su oasport

(Di domenica 31 dicembre 2023) Secondo giro dide Ski a. Dopo la sprint di ieri, in cui a festeggiare sono stati Lucas Chanavat per la Francia e Linn Svahn per la Svezia, si gareggia in tecnica classica con partenza a intervalli nella 10 km che può iniziare a definire alcuni rapporti di forza. Se tra le donne il discorso si può legare a svedesi, Diggins e outsider non necessariamente tali, per il campo maschile, pur mancando Klaebo, è quasi superfluo rimarcare come i punti di forza siano tutti in mano alla Norvegia, che dopo aver vissuto un’insolita giornata senza podio ieri punta alla rivincita in grande stile. Ancora molto numeroso il gruppo italiano al via, con però le speranze di risultato che lasciano un po’ a desiderare.de Ski 2024: Chanavat e Chappaz festeggiano anella sprint, Hellweger e Pellegrino fuori in ...