Tour de Ski 2024 | Hyvarinen | che sorpresa! La 10 km di Dobbiaco è sua Pellegrino 25°

(Di domenica 31 dicembre 2023) Sorpresa a dir poco enorme alde Ski. Vince un finlandese, ma non è in alcun modo quello che ci si aspetta. Mai Perttuaveva raggiunto anche solo il podio prima d’ora in Coppa del Mondo. Stavolta in un colpo solo gli riesce di vincere la 10 km a tecnica classica die di festeggiare, così, il suo primo grande successo a 32 anni. Quasi un premio alla carriera per un uomo vissuto all’ombra di tanti, anzi tantissimi, e che ora si prende il suo bel momento di gloria. Beffati sia Erik Valnes che Harald Oestberg Amundsen: i due norvegesi devono arrendersi con 16?2 e 17?2 rispetto al 23’08?6 di. In top 5 anche gli svedesi Jens Burman e William Poromaa, rispettivamente a 27?4 e 40?4. La competizione è stata caratterizzata dalla leggera discesa di neve nel finale, che ha ...