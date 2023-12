Tour de Ski 2024 | 10 km maschile Dobbiaco | prima vittoria per Hyvarinen Pellegrino 25° e miglior italiano

(Di domenica 31 dicembre 2023) Emozioni e sorprese aper la 10 km in tecnica classica con partenza a intervalli, seconda prova delde Ski2023/. L’anno solare si è infatti chiuso con lain Coppa del Mondo per il finlandese Perttu, che ha preceduto tutti completando il trionfo finnico dopo il successo di Kerttu Niskanen nella gara femminile corsa sulla stessa distanza. Sul podio hanno chiuso i norvegesi Erik Valnes e Harald Oestberg Amundsen, rispettivamente staccati di 16.2 e 17.2 secondi dache ha chiuso con il tempo di 23’08?6. La gara è stata condizionata anche dal meteo, visto che nel finale la neve è tornata a scendere rendendo ovviamente la pista più lenta e meno performante. Tra coloro che pagano dazio nell’ultima ...

Nella splendida e soleggiata Dobbiaco è ufficialmente cominciato il 18°de: la Nordic Arena ha accolto atleti ed atlete che si sono subito cimentati nelle qualificazioni della sprint. Tra i molti campioni presenti, a prendere il via nel esordio assoluto in Coppa ...La finlandese Kerttu Niskanen ha vinto la 10 km a tecnica classica con partenza a intervalli di Dobbiaco, seconda prova deldefemminile 2024 . Nel giorno di San Silvestro l'atleta scandinava ha dettato legge in alternato, precedendo di 6.7 secondi la tedesca Victoria Carl e di 10.7 secondi la statunitense Jessie ...Dopo il successo di Kerttu Niskanen nella 10 km femminile, è ancora Finlandia nella stessa competizione maschile di Dobbiaco, valida per la seconda tappa del Tour de Ski. Sul gradino più alto del podi ...Rispetto ai fatti della sprint di ieri, è cambiata la graduatoria femminile del Tour de Ski in una maniera importante. La 10 km vinta da Kerttu Niskanen in classico alza le quotazioni di Jessie Diggin ...