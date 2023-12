Tottenham | serio infortunio per Sarr | Coppa d’Africa a rischio

... vinto a sorpresa 2 - 1 dai Cottagers, a scendere in campo è stato anche il, che ha ...però poi a uscire dal campo al 32' a causa di un infortunio alla gamba sinistra che sembra. window.Calciomercato Juventus, il Newcastle fa sulper PhillipsDiversa invece, sempre in Premier League, la situazione di Hojbjerg, con ilche non è disposto a fare sconti alla Juventus. ...Sul fronte rossoblù, il Tottenham farebbe sul serio per Radu Dragusin, altro giocatore dal passato bianconero. Secondo i rumors di mercato la trattativa sarebbe a buon punto e la differenza tra la ...Senegal in ansia per Pape Sarr. Il centrocampista del Tottenham si è infortunato in occasione del suo gol contro il Bournemouth ed è uscito ...