Torino | ripresa dei lavori il 2 gennaio

(Di domenica 31 dicembre 2023) Pochi giorni di riposo per ile poi si torna in campo: i granata torneranno ad allenarsi nei primi giorni diArchiviata la sconfitta di misura con la Fiorentina con una certa amarezza per il buon primo tempo giocato, il Toro si ritroverà martedì per iniziare la preparazione al match che inaugurerà il 2024 domenica alle ore 15 davanti al proprio pubblico. La Gazzetta dello Sport descrive le situazioni da monitorare da parte dello staff granata: «Da verificare le condizioni di Vlasic, uscito anzitempo a Firenze a causa di una forte botta, e il ginocchio di David Zima, assente al Franchi per un riacutizzarsi del solito fastidio».

