Torino | Praet può tornare

Commenta per primo Per rinforzare il centrocampo nella seconda parte di stagione, ilsta pensando a Dennis. Il belga ha già vestito la maglia granata due stagioni fa, lasciando buoni ricordi. Poi, una volta che il suo prestito è terminato, è rientrato al Leicester con cui ...e Miranuk sono stati giocatori buoni che hanno fatto da collante, ora vedremo come poterci ... anche a causa dei vari infortuni.", Juric fissa gli obiettivi. Dalle litigate passate agli ...Il Torino sta continuando a seguire Dennis Praet, giocatore che ha già vestito la maglia granata nella stagione 2021/2022 lasciando buoni ricordi. Il centrocampista belga ha il contratto in scadenza c ...Il Toro è atteso da una trasferta molto complicata, "Battaglia a Firenze" è il titolo scelto da Corriere Torino per presentare la sfida. "Ivan Juric inquadra la sfida ...