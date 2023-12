Torino | ipotesi Palladino per il dopo Juric

... Roma,e Bologna, il quotidiano online Fanpage si accanisce su Fratelli d'Italia con un'... infatti, Il pm di Milano ha chiesto al gip di archiviare l'indagine per "insussistenza delledi ...L'di un cessate il fuoco al momento non pare destinata a concretizzarsi perché sugli ostaggi ''Hamas ha proposto vari tipi di ultimatum che noi non abbiamo accettato''. Se un accordo sarà ...Lo sappiamo, i bilanci di fine anno peccano per metodo, cadono nella tentazione nell’aneddotica, eppure offrono delle istantanee sulla realtà e qualche ipotesi di chiusura ... Sant’Anna sotto quota ...La permanenza al Torino di Ivan Juric è tutt'altro che certa: il tecnico croato ha il contratto in scadenza e la trattativa per il rinnovo è al momento congelata. Per questo motivo la società granata ...