Torino | anche Zima può partire

Il giovane cantautore Cicco Sanchez , noto per la sua capacità di unire la poetica dei testi al mondo urban, ha annuncia to il Disincanto Tour in ... (funweek)

Vince ancora la Fiorentina : per la terza volta consecutiva basta l'uno a zero. Battere il Torino significa salire a 33 punti: è quarto posto, in ... ()

- Alla basta una rete di a inizio ripresa per battere la di e riportarsi - . Altro "corto ... ma siamo stati compatti e abbiamo approcciato bene il secondo tempo e poi potevamo fareil ...Commenta per primoDavid Zima potrebbe lasciare ilnella sessione invernale di calciomercato. Il difensore ceco non ha trovato molto spazio in questa prima parte di stagione ed è stato superatoda ...SERIE A - Il tecnico della Roma José Mourinho ha parlato a margine della sconfitta per 1-0 contro la Juventus: "Contento per la personalità, non ...Abbiamo creato più di quello che ci si aspetta contro il muro di Torino. Nel primo tempo sullo 0-0 siamo stati la squadra con più qualità di gioco colpendo anche un palo e creandogli problemi. Ci è ...