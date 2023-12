Tony Khan su Jericho | “Se viene qualcosa a galla | se la vedrà con la commissione disciplinare”

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 31 dicembre 2023) Qualche giorno fa Kylie Rae ha pubblicato un post in cui lasciava trapelare una accusa pesante ai danni di Chris, e cioè quella che il canadese approfittasse del suo status di leggenda per “concupire” lottatrici femminili. Nella conferenza stampa successiva a World End,ha dichiarato: “La AEW è la Compagnia più sicura al mondo…quando qualcuno ha un qualche tipo di problema trova una porta aperta, può venire da me o da chiunque altro a parlarne e noi cerchiamo di risolverlo”. La sicurezza sul lavoro Ad un’altra domanda, riguardo la sicurezza degli atleti, il proprietario della All Elite ha così risposto: “Credo che questo sia un discorso che può applicarsi a tutti, uomini e donne. Noi seguiamo una politica nell’azienda, che è quella di fare di tutto perché queste cose non accadono e cercare di prevenirle a ...