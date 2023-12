Tony Khan | “Futuro di MJF? Non posso dire nulla se non che siamo grati per quanto ha fatto in questi anni”

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 31 dicembre 2023) Come vi abbiamo riportato, ieri notte a Worlds End, ppv che ha chiuso il 2023 di casa AEW,ha perso l’AEW World Title per mano di Samoa Joe. Inoltre, è stata anche rivelata l’identità di “The Devil”; sotto la maschera si nascondeva niente meno che Adam Cole. Come sappiamo, il contratto discadrà proprio ad inizio 2024 e al momento non si hanno conferma del suo rinnovo. Dall’altro lato la WWE potrebbe cercare di portarlo a Stamford ove non rinnovasse.suldiDurante la conferenza stampa post Worlds End,ha risposto ad una domanda suldi. Il Presidente AEW, però, non si è sbilanciato. Ecco le sue parole: “Nonmolto ...