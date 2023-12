The Kolors | chi è il nuovo membro della band Dario

(Di domenica 31 dicembre 2023) The: dopo l’addio di Daniele Mona nel 2022 è arrivato il bassistaIaculli che completa il terzetto insieme ad Alex Fiordispino e Stash. Il gruppo che vedremo al prossimo Festival Di Sanremo, sarà tra gli ospiti de L’Anno Che Verrà, show condotto da Amadeus in onda a partire dalle 21:30 su Raiuno. Dopo 11 anni di attività musicale con i The, il 23 ottobre 2022, il bassista Daniele Mona ha annunciato il proprio addio dal gruppo. L’annuncio arrivava con lunghissimo post pubblicato dal musicista: “Sono stati degli anni fantastici durante i quali isono stati tutta la mia vita. Dal 2009 ho condiviso praticamente ogni cosa con Stash e Alex, la vita personale e lavorativa sono diventate una cosa sola, si sono fuse e siamo rimasti insieme nei momenti felici ma ancora di più in quelli brutti, dove ...

Come previsto Geolier , il campione del 2023, c'è. Salgono a 30 i big del prossimo Sanremo , annunciati al Tg1 delle 13.30 da un Amadeus in smoking, ... (ilmattino)

Rose Villain, The Kolors , Enzo Avitabile, Arisa e Peppe Iodice . Sono i nomi che animeranno piazza Plebiscito, a Napoli , in occasione del concertone ... (teleclubitalia)

Torna a Napoli il concerto della notte di Capodanno in piazza del Plebiscito , con Arisa e The Kolors . L’appuntamento rientra nel programma di eventi ... (ildenaro)

Insieme a lui sul palco una lunga lista di artisti d'eccezione come Elodie, reduce dal suo tour e pronta a incidere un nuovo album in uscita in primavera, Annalisa, i, Sangiovanni, Il volo,...Un'iniziativa gratuita promossa da Mediaset e dalla Regione Liguria che ha già visto protagonisti i concerti di Mr Rain e dei, rispettivamente il 29 e il 30 dicembre. Manca soltanto il ...Già tanta gente in strada dalle 18, dopo il concertone previsti due dj-set. Imponenti le misure di sicurezza, attivi due presidi sanitari ...Il programma, condotto per la nona volta consecutiva da Amadeus, vedrà sul palco un nutrito e variegato gruppo di artisti ...