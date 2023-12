Terremoto | forte scossa | tanta paura

Leggi su thesocialpost

(Di domenica 31 dicembre 2023) In data 30 dicembre, unadidi magnitudo 4.7 ha scosso la Bosnia-Erzegovina, causando preoccupazione tra la popolazione locale e nei paesi vicini. Secondo i rapporti dei media locali, il sisma si è verificato alle 21:43, con epicentro localizzato a circa 15 chilometri a nordovest di Zenica, una delle principali città del paese, e un ipocentro a nove chilometri di profondità. Fortunatamente, fino ad ora non sono state riportate vittime o feriti gravi. Tuttavia, alcuni danni minori sono stati segnalati: calcinacci sono caduti da vecchi edifici a Zenica e in altre piccole località circostanti. Inoltre, in alcune aree si sono verificati blackout elettrici, che hanno ulteriormente aumentato l’ansia tra gli abitanti. Ilè stato avvertito anche in Serbia, evidenziando la portata della ...