Terra Amara | quando e come Zuleyha scopre cos’è successo a Demir

Leggi su latuafonte

(Di domenica 31 dicembre 2023) Nelle prossime puntate diaccaduto a. Le anticipazioni rivelano che la Altun continua a sperare che suo marito sia vivo e che sia fuggito. Allo stesso tempo, dentro di lei sa che lo Yaman non sarebbe mai scappato senza di lei e i bambini. Infatti,con l’aiuto di Fikret era riuscito a uscire di prigione, ma ha preferito tornare alla tenuta per portare con sé, Adnan Yilmaz e Leyla. Purtroppo il piano non è andatoaveva progettato, ma è accaduto qualcosa che non si aspettava nessuno.cheè morto Leggi anche:...